Mardin'de saat kulesi turuncu renk ile aydınlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de saat kulesi turuncu renk ile aydınlatıldı

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de saat kulesi turuncu renk ile aydınlatıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla saat kulesini turuncu renk ile aydınlattı.

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla saat kulesini turuncu renk ile aydınlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla çocukların fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek, lösemi ile mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla Mardin- Kızıltepe Battı Çıktı Kavşağında bulunan saat kulesini turuncu renk yapıldı.

Uygulama, 8 Kasım'a kadar sürecek.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title