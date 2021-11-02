Mardin'de saat kulesi turuncu renk ile aydınlatıldı
AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla saat kulesini turuncu renk ile aydınlattı.
MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla saat kulesini turuncu renk ile aydınlattı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla çocukların fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek, lösemi ile mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla Mardin- Kızıltepe Battı Çıktı Kavşağında bulunan saat kulesini turuncu renk yapıldı.
Uygulama, 8 Kasım'a kadar sürecek.
AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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