Mardin'de saat kulesi turuncu renk ile aydınlatıldı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla saat kulesini turuncu renk ile aydınlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla çocukların fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek, lösemi ile mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla Mardin- Kızıltepe Battı Çıktı Kavşağında bulunan saat kulesini turuncu renk yapıldı.

Uygulama, 8 Kasım'a kadar sürecek.

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