Mardin'de kız öğrenciler için etkinlik düzenlendi

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolaysıyla kız öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla 11 Ekim Midyat ilçesinde Gazipaşa Ortaokulu ve Nusaybin ilçesindeki Hacı Ali Mungan Ortaokulu öğrencilerini okullarından servislerle alındı.

Şehir merkezine getirilen kızlara, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Müze ve Masal Evi, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı Uçurtma Atölyesi, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinde Planetaryum film gösterisi olmak üzere tarihi ve kültürel yerler gezdirildi.

Daha sonra müzik dinletisi düzenlendi. Programda, kız çocuklarına çeşitli hediyeler verilerek keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Yarın da Kızıltepe ilçesinden gelecek kız öğrenciler için etkinlik düzenlenecek.