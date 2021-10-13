Mardin'de kız öğrenciler için etkinlik düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de kız öğrenciler için etkinlik düzenlendi

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de kız öğrenciler için etkinlik düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolaysıyla kız öğrenciler için etkinlik düzenledi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolaysıyla kız öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla 11 Ekim Midyat ilçesinde Gazipaşa Ortaokulu ve Nusaybin ilçesindeki Hacı Ali Mungan Ortaokulu öğrencilerini okullarından servislerle alındı.

Şehir merkezine getirilen kızlara, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Müze ve Masal Evi, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı Uçurtma Atölyesi, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinde Planetaryum film gösterisi olmak üzere tarihi ve kültürel yerler gezdirildi.

Daha sonra müzik dinletisi düzenlendi. Programda, kız çocuklarına çeşitli hediyeler verilerek keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Yarın da Kızıltepe ilçesinden gelecek kız öğrenciler için etkinlik düzenlenecek.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Müge Anlı Işıl Sergen Bülent Ersoy
Spor Fernando Alonso Stefan Kuntz Sergen Yalçın Aykut Kocaman Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Demir Çelik Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Akif Ersoy Derya Yanık Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mardin'de kız öğrenciler için etkinlik düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 15:31:56. #1.17#