Kırsal Mahallelere 35 Durak Montajı Yapıldı - Haberler
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Kırsal Mahallelere 35 Durak Montajı Yapıldı

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Kırsal Mahallelere 35 Durak Montajı Yapıldı

Kırsal Mahallelere 35 Durak Montajı YapıldıMardin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan vatandaşların hava şartlarından etkilenmemesi amacıyla ihtiyaç olan mahallelere 35 toplu ulaşım araç bekleme durağının montajını tamamladı.

Kırsal Mahallelere 35 Durak Montajı Yapıldı Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan vatandaşların hava şartlarından etkilenmemesi amacıyla ihtiyaç olan mahallelere 35 toplu ulaşım araç bekleme durağının montajını tamamladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı iş birliğinde, kent genelinde bulunan toplu ulaşım güzergahları üzerine, vatandaşlardan gelen talep üzerine durak montaj çalışmalarına başladı. Gelen talepler dikkate alınarak Dargeçit, Midyat, Kızıltepe, Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinin kırsal mahallerine, vatandaşların hava şartlarından etkilenmesini önlemek amacıyla toplu ulaşım için bekleme noktası olarak kullanabilecekleri 35 kırsal durak montajı yapıldı. Birinci etap çalışmaları tamamlanan duraklar için kırsal mahallede yaşayan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusundan çalışmaları devam edecek.

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