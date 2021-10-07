Mardin'de kırsal alanda erkek cesedi bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Gurs Vadisi kırsalında bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde vücudunda yanık izleri bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İnceleme sonucu cesedin kısa süre önce cezaevinden çıkan Z.Y'ye ait olduğu tespit edildi.

Ceset, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.