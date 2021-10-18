Mardin'de kentin fidan ihtiyacını karşılayacak seranın yapımı sürüyor - Haberler
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Mardin'de kentin fidan ihtiyacını karşılayacak seranın yapımı sürüyor

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de kentin fidan ihtiyacını karşılayacak seranın yapımı sürüyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde yapımı süren serada incelemelerde bulundu.

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde yapımı süren serada incelemelerde bulundu.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle Kızıltepe-Mardin kara yolu üzerindeki Kocalar Mahallesi mevkisinde bulunan 128 dekar alanda kurulacak fidan üretim alanı ve serada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Vali Demirtaş beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile seraların kurulum ve saha çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalarda gelinen son durumla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler'den bilgi aldı.

Demirtaş, 128 dekar üzerinde kurulumu devam eden serada kısa vadede 400 bin fidan, uzun vadede ise 4 milyon fide-fidan üretilmesinin hedeflendiğini belirterek, daha yeşil bir Mardin için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

"Kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek her alanda tasarruf yapan bir politika ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimizin yıllık olarak 300-400 bin fidan ihtiyacı bulunuyor. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak kendi fidanımızı kendimiz üreteceğiz." ifadelerini kullanan Demirtaş, fidan üretiminin yanı sıra alanda örnek bahçeler de oluşturarak badem, üzüm, incir, nar, muz gibi çeşitli ürünlerin üretimini de gerçekleştireceklerini bildirdi.

Demirtaş, ayrıca burada üretilen fidanları daha uygun bir fiyat ve kalite ile daha yeşil bir Mardin için vatandaşlara vereceklerini kaydetti.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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