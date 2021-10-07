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Mardin'de jandarma traktörleri denetledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'de jandarma traktörleri denetledi

Mardin'de kazaların azaltılması amacıyla traktörlere yönelik denetim yapıldı.

MARDİN (İHA) - Mardin'de kazaların azaltılması amacıyla traktörlere yönelik denetim yapıldı.

Mardin il merkezi ve ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından traktörlerde ROPS (Rollover Protection System) demiri, kabin kullanımı, römorklara reflektör takılması konularında sürücülere bilgilendirme yapıldı. Ayrıca kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda da sürücüler uyarıldı. Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen traktör sürücülerine toplam 4 bin 998 TL trafik idari para cezası uygulandı. - MARDİN

Mardin'de jandarma traktörleri denetledi

Mardin'de jandarma traktörleri denetledi

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