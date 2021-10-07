Mardin'de eski hükümlüler devlet desteğiyle iş sahibi oldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, "Engelli ve Eski Hükümlüler Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında hibe desteğinden faydalanan eski hükümlüler iş yeri sahibi oldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun başkanlığında, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Toplantısı Denetimli Serbestlik Salonunda gerçekleştirildi.

Olgun, toplantıda, modern ceza infaz sisteminde hükümlülerin dış dünyaya adaptasyonlarının sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bu anlamda daha önce Açık Ceza İnfaz Kurumunda Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ile çalışmalarının bulunduğunu dile getiren Olgun, koruma kurulunun amacının hükümlülerin iş sahibi olmalarına yönelik çalışmalar yapmak olduğunu aktardı.

Olgun, "Hükümlüler cezalarını infaz ettikten sonra toplum hayatına iş sahibi de olarak adapte olmaları sebebiyle bir daha en azından tehlikeli alanlara girmeyip, bu alanlardan uzak duracakları düşüncesiyle hareket ediyoruz. Onun için ben bu meseleyi çok önemsiyorum." dedi.

Daha sonra "Engelli ve Eski Hükümlüler Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında 32 bin 877 lira hibe desteğinden yararlanan eski hükümlü M.N.G'ye ait oto yıkama ve kuaför dükkanı ile Ş.B'ye ait arıcılığa ilişkin iş yerinin açılışı yapıldı.

Açılışa, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Cumhuriyet Savcısı Asef Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Mevlut Tüylü, Mardin İŞKUR Müdürü Mehmet Akın, Midyat Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu ve Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu üyeleri katıldı.