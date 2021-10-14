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Mardin'de aranan zanlı JASAT tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'de aranan zanlı JASAT tarafından yakalandı

Mardin'de hakkında 8 yıl 8 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu yakalandı.

MARDİN (İHA) - Mardin'de hakkında 8 yıl 8 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı Jasat ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Cevizlik Mahallesi'nde ikamet eden ve 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 8 ay 30 gün hapis cezası bulunan M.E.B, Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.E.B.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - MARDİN

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Haber: Mardin'de aranan zanlı JASAT tarafından yakalandı - Haberler
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