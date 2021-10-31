Mardin'de AK Parti "Teşkilat Akademisi" programı yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de, Ak Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Teşkilat Akademisi" programı düzenlendi.

"Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" temasıyla bir otelde dün başlayan ve 2 gün süren programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti MKYK üyeleri Haluk İpek ve Ahmet Gündoğdu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve partililer katıldı.

AK Parti İl Başkanı Kılıç, programın yoğun ve verimli geçtiğini belirterek, katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

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