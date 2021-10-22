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Mardin'de 70 çocuk oyun grubu yapılacak

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de 70 çocuk oyun grubu yapılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocukları sevindirmek için il sınırları içerisinde 70 çocuk oyun grubunu kurmak için çalışma yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocukları sevindirmek için il sınırları içerisinde 70 çocuk oyun grubunu kurmak için çalışma yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, il sınırları içerisinde yaşayan çocukları sevindirmek, oyun alanlarını güçlendirerek çoğaltmak, çocukların daha sağlıklı daha keyif alabilecekleri yaşam standartlarını artırmak adına başlatmış olduğu çalışmalarda sona geldi.

Projeleri onaylanan 70 oyun grubu için ihaleye çıkıldı. İl sınırları içerisinde muhtelif yerlerde yapılacak çocuk oyun grupları, ihalenin ardından çok hızlı bir şekilde yapılacak.

Çocukların gönüllerince eğlenebilmeleri için tahterevalli, zıpzıp, kaydırak ve salıncaktan oluşan çocuk oyun kompleksinin alt zeminine ise oynayan çocukların zarar görmemesi için kauçuk serimi yapılacak.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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