Mardin'de, 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, hakkında 7 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, 12 farklı suçtan suç kaydı olan, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan ve Diyarbakır Cezaevinden iki ay önce firar eden E.Ö'yü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.Ö, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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