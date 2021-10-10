Mardin'de 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor - Haberler
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Mardin'de 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mardin'de 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor

Mardin'de 40 yıldır ayakkabı tamirciliği mesleğini sürdüren 52 yaşındaki Veysi Bilgici, ayakkabı tamirciliğinin de yavaş yavaş kaybolmaya yüz tuttuğunu belirtti.

MARDİN (İHA) - Mardin'de 40 yıldır ayakkabı tamirciliği mesleğini sürdüren 52 yaşındaki Veysi Bilgici, ayakkabı tamirciliğinin de yavaş yavaş kaybolmaya yüz tuttuğunu belirtti.

12 yaşında babasının yanında çırak olarak başlayan Veysi Bilgici, aralıksız olarak 40 yıldır Mardinlilerin ayakkabılarını tamir ediyor. Babası, hayatını kaybettikten sonra onun yerini alan, iki nesildir ayakkabı tamirciliği yaptığını belirten Veysi Bilgici, bu mesleği öğretecek çırak bulamadıklarını söyledi. Şimdiki gençlerin bu mesleği yapmak istemediklerini ifade eden Bilgici, "12 yaşında babamın yanında çırak olarak başladım. Aralıksız olarak 40 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bizde gidersek bu işi yapacak kimse kalmayacak. Bu işi öğretecek çırak bulamıyorum. Gençler bu işi yapmak istemiyor. Çocuklarımda bu işi yapmak istemiyor. Eskiden işler çok iyiydi. Para kazanıyorduk. 5 çocuğum var hepsini de okutmaya çalışıyorum. 2 çocuğuma üniversite okutmaya çalışıyorum" dedi. - MARDİN

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