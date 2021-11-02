Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik seferberliği

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için genel temizlik çalışması yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezi başta olmak üzere il genelinde cadde, sokak, orta refüj, kavşaklar, park, bahçe ile diğer yaşam alanlarında yapmış olduğu genel temizliği yanı sıra mevsimsel budama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Mardin-Kızıltepe yolu orta refüj kavşaklarındaki çalılıklar, kontrollü trafik akışı için budanarak daha düzenli hale getirildi. Arazi, arsa ve yol kenarlarına kötü görüntü oluşturan poşet, kağıt, maske ve benzeri çöpler ekipler tarafından toplandı. Vakumlu süpürge aracıyla kaldırım kenarları temizlendi. İlçe otogarlarında çöpler toplandı, temizliğin ardından yıkandı. Yaya geçitleri ve semt pazarları temizlendi.

Çalışmada, orta refüj ve yol kenarlarında bulunan fidan ve ağaçlarda budama işleri sürüyor.

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