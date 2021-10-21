Mardin Büyükşehir Belediyesinden giysi yıkama hizmeti

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile öğrencilerin giysilerini, Giysi Yıkama Merkezinde yıkayıp ütüledikten sonra sahiplerine teslim ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Giysi Yıkama Merkezi, Kovid-19 salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı hizmetine yeniden başladı.

Üniversite ve liselerin yüz yüze eğitime geçmesinin ardından öğrencilere büyük kolaylık sağlayan Öğrenci Yıkama Merkezi, ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar da hizmet veriyor.

Merkeze getirilen kıyafetler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında makinelerde yıkanıyor. Kurutulan giysiler daha sonra ütülendikten sonra sahiplerine veriliyor.

İhtiyaç sahibi ve evinden çıkamayacak durumda olan yaşlı vatandaşların giysileri evlerinden alındıktan sonra gerekli işlemlerin ardından teslim ediliyor.