Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündem Duyurusu
Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündem DuyurusuMardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı 12. 10. 2021 tarihinde Salı günü saat 10.
ARTUKLU, MARDİN (Habermetre) - Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündem DuyurusuMardin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı 12. 10. 2021 tarihinde Salı günü saat 10. 00'da Mardin ili Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Gündem metnine ulaşmak için
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