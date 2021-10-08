Mardin Açık Hava Sineması Yakında İzleyicisiyle Buluşuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin Açık Hava Sineması Yakında İzleyicisiyle Buluşuyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Mardin Açık Hava Sineması Yakında İzleyicisiyle Buluşuyor

Mardin Açık Hava Sineması Yakında İzleyicisiyle BuluşuyorMardin Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşları yeniden Mezopotamya Ovasına karşı açık havada sinema keyfiyle buluşturmak için başlatmış olduğu Açık Hava Sineması Projesi yakında tamamlanıyor.

MARDİN (Habermetre) - Mardin Açık Hava Sineması Yakında İzleyicisiyle BuluşuyorMardin Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşları yeniden Mezopotamya Ovasına karşı açık havada sinema keyfiyle buluşturmak için başlatmış olduğu Açık Hava Sineması Projesi yakında tamamlanıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi, daha önceden kullanılanda fakat uzun bir süredir kullanılmadığı için kullanılamaz hale gelen Açık Hava Sinemasını ayağa kaldırmak için başlatmış olduğu çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovasına karşı açık havada vatandaşlara yeniden sinema keyfi yaşatmak için başlatılan projenin bitimine günler kaldı. 1000 metrekare alan üzerine kurulu olan açık hava sinemasında, sinema perde duvarı yinelendi, korkuluklar takıldı, oturma alanları yenilendi, otopark alanı genişletildi, ışıklandırmalar takıldı. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının ardından proje tamamlanacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola
Spor Stefan Kuntz Fatih Terim Kim Min-jae
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hulusi Akar Demir Çelik Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mardin Açık Hava Sineması Yakında İzleyicisiyle Buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 11:04:31. #1.11#