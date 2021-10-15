Mardin 1969 Spor Kulübü Teknik Direktör Akbulut ile anlaştı

MARDİN (AA) - TFF 3. Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor Kulübü, Teknik Direktör Mehmet Akbulut ile anlaşma sağladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkanı Nasır Duyan, Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan ve Akbulut katıldı.

Duyan, "2021-2022 sezonunda takımımız çalıştıracak olan Akbulut'a teşekkür ederiz. İnşallah yeni bir sayfa açacağız ve takımımız bir çıkış yakalayacak." dedi.

Takımın el birliğiyle güzel yerlere geleceğini ifade eden Akbulut, çok önemli 3 maçlarının olduğunu, bu maçlarda iyi sonuçlar alacaklarına inandığını bildirdi.