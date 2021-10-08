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Maraş mutfağı Suriye mutfağı ile sentezlendi

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Kültür Sanat

Maraş mutfağı Suriye mutfağı ile sentezlendi Türk ve Suriye yemekleri aynı tabakta buluştu Kahramanmaraş'taki 'Kardeşlik yemeği' projesi kapsamında Maraş ve Suriye yemeklerinden oluşan 9 farklı lezzetin tanıtımı yapıldı Kahramanmaraş'taki 'Kardeşlik yemeği' projesi kapsamında Maraş ve...

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Maraş mutfağı Suriye mutfağı ile sentezlendi

Türk ve Suriye yemekleri aynı tabakta buluştu

Kahramanmaraş'taki 'Kardeşlik yemeği' projesi kapsamında Maraş ve Suriye yemeklerinden oluşan 9 farklı lezzetin tanıtımı yapıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'taki 'Kardeşlik yemeği' projesi kapsamında Maraş ve Suriye yemeklerinden oluşan 9 farklı lezzetin tanıtımı yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Göç İdaresi'nce organize edilen etkinlik, Dulkadiroğlu İlçesi'ndeki Tarihi Mutfak Müzesi'nde düzenlendi. Maraş ve Suriyeli aşçılar tarafından hazırlanan 9 farklı lezzet, Türk ve Suriye kültürünü oluşturdu. Menüde Muhuliyeli Ekşili Çorba, Muhuliyeli Soslu Maraş Tarhana Çorbası, Tabule Soğukluk Salatası, Fettuş Yeşil Ezgi, Uzi Tas Pilav Böreği, Tarhana Felafel, Çemenli Makdüs, Muhiyeli Maraş Biberili Sote, Kireçte Kabak Tatlısı yer aldı. Programa katılan protokolün yanı sıra, Suriyeliler de katılarak harmanlanan yemeklerden tatma imkanı buldu.

Projeyle düzenlenen etkinliğin adı 'Kardeş yemeği' olurken, proje Suriyelilerin uyum ve adaptasyonuna etki edecek.

"Kardeşlik sevgisi içine katıldı"

Program sonrası açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, iki farklı kültürün yemeklerinin harmanlandığını söyledi.

Vali Coşkun, "Suriyeli misafirlerimiz ve kendi hemşerilerimizde birlikte olduğu kardeş yemeği projesi gerçekleştirildi. İki toplumun yemek kültürleri farklı doğal olarak. Ama bu proje ile birlikte farklı yemek kültürlerini bir potada eriterek kardeşlik sevgisini de içine katarak böyle bir proje gerçekleştirildi. Bu yemeklerden tattık lezzetliydi. Suriyeli misafirlerimizin bizim toplumumuza uyumu noktasında önemli çalışmalar" dedi.

Maraş yemeğinin de bu şekilde gündeme gelmesini önemsediklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Şen ise, "Bu programdaki amaç Maraş ve Suriye yemeklerinin birleştirilmesi ile 9 farklı yemeğin oluşturulması. Amacımız iki toplumun ortak kültürünü birleştirmek ve dostlukları oluşturmak" dedi.

"Zeytin Dalı yemeği"

Arap kültürünün önemli yemeklerinden olan yemeğe Maraş cevizi ve çemenini katarak harmanladıklarını ifade eden aşçı Veysel Mehmet Gürtekin, "Suriye'de başlayan içi savaş sonrası hayallerini, işlerini, çocuklarını o bölgede bırakarak kardeş ülke gördükleri ülkemize gelen Suriyelilerin, bir nebzede olsa bu şehre alışmaları adına bir uyum projesi. Mutfak kültürü iki ülkenin yemeklerini bir araya getirerek yeni kombinler oluşturduk. İnsanların beğenisini kazanmaya çalışacak yemekler oluşturmaya çalıştık. Bugün de bu yemeklerden 9 tanesini sunduk. En önemli yemeklerden biri zeytin dalı yemeği. Biz de bu yemeği kendi kültürümüze tattırabilmek adına çemen ve ceviz kullanarak hazırladık. Bu yemeğe zeytin dalı ismini ise başarılı operasyonlar gerçekleştiren Mehmetçiğe atıf yaparak koyduk. Yemekte zeytin, patlıcan, çemen ve cevizin karışımı bir yemek" diye konuştu.

Halep'ten gelen üniversite öğrencisi Suriyeli Rama Mahmut Kaddah ise, "Herkesin eline sağlık yemekler çok iyi beğendik. Birbirimize çok yakın oldu. En çok hoşuma giden yemek Maraş böreği oldu" dedi.

Maraş mutfağı Suriye mutfağı ile sentezlendi

Maraş mutfağı Suriye mutfağı ile sentezlendi

Maraş mutfağı Suriye mutfağı ile sentezlendi

Maraş mutfağı Suriye mutfağı ile sentezlendi
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