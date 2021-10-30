BURSA (İHA) - Manzaralı hamam sefası herkese bedava

Muhteşem tabiat manzaraları içinde açık havada bedava kaplıca keyfi yaşıyorlar

BURSA - Bursa'da muhteşem manzaraların içinden fışkıran şifalı sularda vatandaşlar bedava kaplıca keyfi yaşıyor. Uludağ'ın sonbahar serinliğinde sıcak termal sularda bedava kaplıca kürü yapan vatandaşlar bölgeye akın ediyor.

Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyü sınırlarında, Aliova çayının kenarından çıkan doğal kaplıca suyunu köylüler yaptıkları havuzlarda topluyor. Havuzlarda biriken kaplıca suları bölgeye gelenlere ücretsiz olarak sunuluyor. Kaplıca suyunun sıcaklığı ise 38 derece. Şifalı sudan faydalanmak isteyen çok sayıda vatandaş buraya yaz kış gelerek açık havada kaplıca keyfi yapıyor. Bölge, muhteşem manzarası ve şifalı sularıyla görenleri büyülüyor.

Köylerinin tabiat harikası olduğunu ifade eden Düğüncüler köyü sakinleri, "Köyümüzde Aliova çayı kenarından kaplıca suları çıkıyor. Biz bu suları kendi imkanlarımızla yaptığımız havuzlarda topladık. İki tane havuzumuz var. Birinden kadınlar, diğerinden erkekler faydalanıyor. Çıkan kaplıca suyu 38 derece sıcaklıkta. Yaz kış çok sayıda vatandaş buraya gelerek şifa arıyor. Çok kişinin şifa bulduğuna şahit olduk. Bu kaplıca havuzlarından faydalanmak ücretsiz. Biz hiç bir şekilde kimseden ücret almıyoruz. Buraya gelen vatandaşlar kaplıca havuzlarına girip faydalandıktan sonra ücret ödemeden ayrılıyor. Buraya yaz kış kaplıcadan faydalanmak için gelenler oluyor. Çok fazla kimse bilmiyor" dedi.