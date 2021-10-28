Manyas'ta ceviz çalan şüpheliler yakalandı - Haberler
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Manyas'ta ceviz çalan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manyas'ta ceviz çalan şüpheliler yakalandı

Manyas'ın kırsal Hacıyakup Mahallesinden soyulmamış 50 çuval ceviz çaldıkları iddia edilen kişiler yakalandı.

Manyas'ın kırsal Hacıyakup Mahallesinden soyulmamış 50 çuval ceviz çaldıkları iddia edilen kişiler yakalandı.

Manyas'ın kırsal Hacıyakup Mahallesinde Hasan Koçak'a ait bahçeden piyasa değeri 12 bin 500 TL olan elli çuval soyulmamış ceviz çalan hırsızlık zanlısı E.G. ve S.B. adlı 2 kişi, Manyas Merkez Jandarma Komutanlığı ve Bandırma jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ortak çalışmaları sonucu Bandırma'da çalıntı av tüfeği ile birlikte yakalandı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

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