Manyas Kaymakam Koray Çelik, çeltik hasadına katıldı - Haberler
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Manyas Kaymakam Koray Çelik, çeltik hasadına katıldı

AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel
Manyas Kaymakam Koray Çelik, çeltik hasadına katıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik hasadı devam ediyor.

ÇELTİK, KONYA (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik hasadı devam ediyor.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok ile bir işletmeye ait çeltik tarlasında hasada katılarak, işletme sahibi Zekeriya Dağlı'dan bilgi aldı.

Bir süre biçerdövere binerek hasadı izleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Çeltik üretimi ilçe tarımında önemli bir yere sahip. 80 bin dekara yakın bir alanda ekimi yapılıyor. Aynı zamanda ilçemizdeki çeltik komisyonunun başkanı olduğum için çeltik hasadına katıldım. Üreticilerle yaptığım konuşmalarda, verimin bu yıl iyi olduğunu belirttiler. Bu bizim ve çiftçimiz açısından sevindirici bir durum. İnşallah çiftçimiz emeğinin karşılığını alır."

Bu arada çiftçilerin, hasadın son günlerinde olduğu bildirildi.

Manyas Kaymakam Koray Çelik, çeltik hasadına katıldı

AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri
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