"Mantarı toplarken kaybolmayın, tüketirken zehirlenmeyin" uyarısı

KARABÜK (AA) - Son günlerde artan mantar zehirlenmeleri ve mantar toplarken kaybolma vakalarına dikkati çeken uzmanlar, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Karabük'te ağustostan bu yana yediği mantardan zehirlenen 28 kişi hastanelerde tedavi gördü, kaybolan 31 kişi Afad ekiplerince bulundu.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, Karabük'te çeşitliliğin fazla olması nedeniyle mantar tüketimine bağlı zehirlenme vakalarıyla sıkça karşılaşıldığını söyledi.

Kentte ağustos başından bu yana 28 mantar zehirlenmesi vakasıyla karşılaştıklarını belirten Sarı, "Bu vakalar arasında yoğun bakımda takip etmek zorunda kaldığımız vakalar olmakla birlikte çok şükür ölümle sonuçlanan herhangi bir vakamız olmadı. Ancak mantar zehirlenmeleri ciddi halk sağlığı sorunu." dedi.

Sarı, özellikle Karadeniz Bölgesi'nin mantar çeşitliliği yönünden son derece zengin olduğuna işaret ederek, bu nedenle mantar tüketiminin oldukça yaygın olduğunu ifade etti.

Doğada farklı niteliklerde zehir içeren mantarların bulunduğuna dikkati çeken Sarı, şöyle konuştu:

"Zehirli mantarların tüketilmesinden sonra 2 ile 6 saat arasında semptomlar kendini göstermeye başlar. Bazı vakalarda 24 saati bile bulmaktadır. Bu, mantarın çeşidine ve içerdiği zehrin niteliğine göre değişiklik gösterir. İki saat sonra genellikle sersemlik hali, uykuya meyil, görme bulanıklığı, tansiyon düşüklüğü, bulantı, kusma ve terleme şikayetleri oluyor. Altı saat sonra ise genellikle ishal, bulantı, kusma, çarpıntı, terleme, karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozukluğu hatta ölümle sonuçlanan vakalarla karşılaşabiliyoruz."

Sarı, mantar zehirlenmelerinin çok ciddi vakalarda karaciğer nakline kadar gidebildiğini vurgulayarak, "Ciddi zehirlenme olduğunda maalesef ölümle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle özellikle doğada bilmediğimiz mantar türlerinden uzak durmamız ve bunları tüketmememiz büyük önem arz ediyor." dedi.

"Halk arasında bazı yanlış kanılar var"

Zehirli mantarlarla ilgili halk arasında bazı yanlış kanıların olduğunu belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Örneğin, mantarın pişirildiğinde zehrinin kaybolacağı ya da mantarın yoğurtla tüketildiğinde zehirlenmeye yol açmayacağı gibi yanlış bilgiler var. Eğer bir mantarın içerisinde zehir varsa bu zehirden kurtulmak mümkün olmaz. Pişirmekle, güneşte bekletmekle ve yoğurtla yemekle mantar zehirlenmesinin önüne geçemeyiz. Bazı mantar türleri o kadar zehirli ki çok iyi tanıdığınız mantar içerisinde 1 tane bile farklı, zehirli mantar türü karışacak olsa, diğer mantarla pişirip yediğinizde zehirlenmeyle karşılaşabilirsiniz. Çok ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz."

Sarı, mantar yedikten sonra rahatsızlanan vatandaşlara vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarını tavsiye etti.

"Bilinen bölgelerin tercih edilmesi gerekir"

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Gazanfer Erbay da mantar toplamanın heyecanının olduğunu, bu nedenle vatandaşların bazen nerede olduğunu unutup bilmedikleri bölgelere ulaşabildiğini anlattı.

Eflani'den mantar toplamaya çıkan vatandaşların Bartın'dan çıkabildiğini aktaran Erbay, eylülden sonra bu kayıpların çok fazla yaşanmaya başladığına dikkati çekti.

Karabük'te son iki ayda mantar toplamaya giden 31 kişinin kaybolduğu bilgisini veren Erbay, vatandaşları sağ salim ailelerine teslim ettiklerini, ayağı kırılan bir kadının ise sedyeyle taşınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Mantar aramak için bilinen bölgelerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbay, şu tavsiyelerde bulundu:

"Vatandaşlarımız bilmedikleri bölgelerde kendilerini unutacak şekilde mantar peşinde giderlerse mağduriyetler yaşanabilir. Ormanlarımızda yırtıcı hayvanlar var. Vatandaşlarımıza mantar toplamaya tek başına gitmemelerini öneriyorum. Gideceklerse gruplar halinde gitsinler. İletişimleri kesilmesin, cep telefonlarının açık olmasına dikkat etmeleri lazım. Cep telefonu çeken bir yerdeyse vatandaşlarımızı bulmak biraz daha kolay oluyor."