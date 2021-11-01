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Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu

Bolu'nun Mengen ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Sultan Altınyurt (80), evinden 2,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

MENGEN, BOLU (İHA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Sultan Altınyurt (80), evinden 2,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesine bağlı Rüknettin köyü Kargalar Mahallesinde yaşayan Sultan Altınyurt, dün öğle saatlerinde mantar toplamak için ormana gitti. Altınyurt'un evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri Altunyurt'u bulmak için çalışma başlattı. Altunyurt, jandarma arama kurtarma köpeği "Eyvan" ve drone ile yapılan çalışmalar sonucunda köye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki Yanıkdeğirmeni mevkiinde, derenin içerisinde bulundu. Bitkin ve üşür halde bulunan yaşlı kadını jandarma ekipleri montlarına sararak ısıtmaya çalıştı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - BOLU

Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu

Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu

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