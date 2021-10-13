ABB'den ev sahiplerini öğrencilerle buluşturacak

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya üniversite okumaya gelen, ancak barınma sorunu yaşayan öğrenciler için kiralık ev arama portalı oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavaş, öğrencilere evlerini kiralamak isteyen ev sahipleri ile üniversitelileri buluşturacak kiralık ev arama portalı hazırladıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Yavaş paylaşımında, "Ankara'da öğrencilik bir başkadır. Gençlerimizin üniversite hayatını tüm güzellikleriyle yaşaması için çalışıyoruz. http://ogrencievi.ankara.bel.tr üzerinden evini kiraya vermek isteyen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizi doğrudan buluşturuyoruz. Başkent hepimizin yuvası." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan öğrenci dostu ev kiralama portalındaki ilanlara ulaşmak isteyen öğrenciler ya da mülk sahiplerinin önceden internet sitesine kayıt olması gerekiyor.