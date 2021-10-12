Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı Açıklaması - Haberler
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Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı Açıklaması

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Yavaş, yayımladığı mesajda, Ankara'nın, binlerce yıllık medeniyetin beşiği olduğunu belirtti.

Ankara'nın asıl hüviyetini, kurtuluş mücadelesinde kazandığını, "son kale" olma vasfını da "başkent" olarak taçlandırdığını vurgulayan Yavaş, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Ankara'ya verilen bu kutlu değer, bizlerin sorumluluğunu artırmakla birlikte Cumhuriyetimizin başkentini dünya başkentleriyle birçok alanda rekabet eder hale getirmek için de bizlere güç vermektedir."

İnsana değer veren projelerini uygulamaya devam edeceğini bildiren Yavaş, "Tarihimizden aldığımız bu ilham, bizleri geleceğe, Ankara halkının ortak iradesi ve aklıyla taşıyacaktır. Kuruluşumuzun, kurtuluşumuzun ve hürriyetimizin simgesi Ankara'mızın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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