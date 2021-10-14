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Manisalı çiftçiye 20 ton tohum desteği

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Manisalı çiftçiye 20 ton tohum desteği

Manisa'nın Demirci ilçesinde üreticilere 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı.

DEMİRCİ, MANİSA (Habermetre) - Manisa'nın Demirci ilçesinde üreticilere 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı destekten 95 çiftçi yararlandı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce yürütülen "Her şey tohumla başlar" projesiyle Demirci'de buğday üretiminin artması hedefleniyor. "Her şey tohumla başlar" projesiyle Manisa'da tarlalar yeşillenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı destekler kapsamında Manisa'nın Demirci ilçesinde 95 çiftçiye 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Her şey tohumla başlar" projesi kapsamında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce temin edilen buğdaylar, Ziraat Odası Başkanlığının yaş meyve alım merkezinde çiftçilere teslim edildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya'nın katılımı ile 20 ton buğday 95 çiftçiye verildi.

Bin 300 dekar alanda buğday ekimi yapılacağını söyleyen Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, üreticiyi buğday üretimine teşvik etme amacıyla yüzde 75'i hibe olmak üzere buğday dağıttıklarını söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, desteği için yetkililere teşekkür ederek, "Bizler yediğimizi üretmek zorundayız. Bu projede buna katkı sağlıyor. " dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, hükümetin "ekilmeyen arazi kalmasın" anlayışıyla üreticiye hizmet etmeye devam ettiğini belirterek, "Devletimizin desteği ile boş duran tarım arazileri değerlenecek ve tohum gideri çok olmadan çiftçilerimizde üretimini hızla sürdürecek. Projenin başarı ile neticelenmesini temenni ediyorum. " diye konuştu.

Sevinçler Mahallesinden çiftçi Cafer Çalı da 12 dönüm arazisine 200 kilogram buğday desteği aldığını anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti. manisa demirci buğday tohum destek hibe tarım ve orman

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