Manisa Yüzücülerinden 6 Birincilik, 4 İkincilik

MANİSA (Bültenler) - Toplamda 10 start alan yüzücülerimiz, 6 birincilik ve 4 ikincilik kazanma başarısı gösterdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 4-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası kapsamında yüzme müsabakaları da düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor yüzme takımı da antrenör Sinan Aktılav önderliğinde müsabakalara katıldı. Toplamda 10 start alan yüzücülerimiz başarılı sonuçlar elde etti. Yüzücülerimiz Elif Bordenay, Selen Yürür, Ali Batu Gündüz, Elif Kalınoğlu ve Rüya Sarıkaya, yüzme müsabakaları sonucunda 6 birincilik ve 4 ikincilik elde etti. Kendi en iyi zamanlarını yapan sporcularımıza Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başarı belgeleri verildi. Elde ettikleri başarılı sonuçlar nedeniyle yüzme takımı antrenörü Sinan Aktılav ve sporcularımız Elif Bordenay, Selen Yürür, Ali Batu Gündüz, Elif Kalınoğlu ve Rüya Sarıkaya'yı tebrik eden Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, takımımızın başarılarının devamını diledi.

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