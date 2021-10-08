Manisa'nın köpekleri artık mikroçipli

MANİSA (Habermetre) - Manisa'da sahipli köpeklere mikroçip uygulaması başladı. Hayvanları Koruma Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte sahipli köpekleri kimliklendirme çalışmaları da hız kazandı. Manisa'da mikroçip takılan Şef isimli köpek Tarım ve Orman Bakanlığına ait Ev Hayvanı Kayıt Sistemine kaydedildi, hayvanın pasaportu da sahibine teslim edildi. Haber : Manisa İl Enformasyon

Köpekler artık hem mikroçipli hem pasaportlu.

Manisa'da sahipli köpeklere mikroçip uygulaması başladı. Cüneyt Koşanoğlu'na ait köpeğe mikroçip takıldı ve köpek için düzenlenen turkuaz renkli pasaport sahibine teslim edildi.

Böylece Manisa'da ilk çip takılan köpek Şef, Tarım ve Orman Bakanlığına ait kısa adı PETVET olan Ev Hayvanı Kayıt Sistemine de kaydedilmiş oldu.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, çip takma işlemlerinin kent genelinde Manisa Veteriner Hekimleri Odasına bağlı Serbest Veteriner Klinikleri ve Poliklinikleri tarafından yapılacağını belirtti.

Öztürk, "2021 yılı sonuna kadar sahipli köpekler, mikroçip takılmak suretiyle kimliklendirilerek kayıt altına alınacaktır. Manisa Veteriner Hekimleri Odası ile imzaladığımız protokol kapsamında İlimizde bulunan sahipli köpeklere mikroçip takma işlemi Manisa Veteriner Hekimleri Odasına bağlı Serbest Veteriner Klinikleri ve Poliklinikleri tarafından yapılacaktır. Mikroçip uygulanan hayvanların Ev Hayvanı Kayıt Sistemine (PETVET) kayıtları yapılacak köpeğe ait pasaport tanzim edilerek hayvan sahibine teslim edilecektir.

Mikroçip uygulanan hayvanların mikroçip numarası el terminali okuyucusu ile okunabilecek böylece hayvanın kime ait olduğu, kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları, geçirdiği hastalıklar, kullanılan ilaçlar kayıt altında alınacaktır. Bu uygulama ile köpeklerin sokağa terkedilmesinin önüne geçilerek mikroçip takılan hayvanın tüm geçmişi tek bir sistem üzerinden görüntülenebilecektir.

Tüm köpek sahibi vatandaşlarımızın, köpeklerinin çiplendirilmesi ve sisteme kaydedilmesi işlemleri için 2021 yılı sonuna kadar Veteriner Hekim Muayenehanelerine veya Polikliniklerine başvurmaları gerekmektedir.

Kedilerin ve gelinciklerin çiplendirilmesi ve sisteme kaydedilmesi işlemleri ise 2022 yılında başlayacaktır" dedi.

Manisa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız da PETVET sistemine girilen kimlik bilgileri hakkında bilgi verdi.

Uygulamanın kısa zamanda tüm Manisa'da yaygınlaşması hedefleniyor. manisa köpek mikroçip petvet tarım ve orman hayvanları koruma

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