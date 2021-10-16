Manisa'nın Dev Adamları Kocaeli'yi Farklı Geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'nın Dev Adamları Kocaeli'yi Farklı Geçti

Habermetre - Haberler | Toplum
Manisa'nın Dev Adamları Kocaeli'yi Farklı Geçti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 83-64'lük skorla farklı mağlup etti.

KOCAELİ (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 83-64'lük skorla farklı mağlup etti. Evinde oynadığı iki maçı da kazanan yeşil-beyazlı takımın mücadelesini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, salonda takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 3. Hafta maçında sahasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları da takip etti. Mücadelede ilk dakikalar karşılıklı sayılarla geçilirken Berkay Sinirlioğlu ve Akın Kandemir ile kontrolü eline alan Manisa'nın Dev Adamları ilk periyodu 22-16 ile önde geçti.

İkinci periyot sayı avantajı korundu

İkinci periyodun başında takımın tecrübeli isimlerinden Sercan Topcu'nun 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle skor avantajını koruyan Manisa BBSK'da, Koray Uzunhasan ve Fatih Cantitiz de hücumdaki etkili oyunlarıyla skora katkı verdi. Skorboard arızası nedeniyle karşılaşmaya kısa süre ara verilirken ilk yarı 44-36 ile temsilcimizin üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü periyotta farkı açtık

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan temsilcimiz baskılı savunmasına hücumda iyi top çevirerek bulduğu sayıları ekledi. Diante Watkins, Andre Williamson ve Murat Kozan skorda ekibimizi üçüncü periyotta taşıyan isimler oldu. Rakibine sadece 12 sayı imkanı veren yeşil-beyazlı ekip, final periyoduna 64-48 önde girdi.

İç sahada 2'de 2 yaptık

Final periyoduna da hücumda etkili başlayan Manisa BBSK 71-50 ile farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Savunmada rakibine nefes aldırmayan yeşil-beyazlı ekip hücumda etkili oyununu sürdürdü ve mücadeleden 83-64'lük skorla galip ayrıldı. Temsilcimiz evinde üst üste oynadığı iki maçtan da galibiyet almayı başardı. Akın Kandemir attığı 16 sayı ile yeşil-beyazlı temsilcimizde en skorer isim olurken 7 de ribaunt katkısı verdi. Diante Watkins, Berkay Sinirlioğlu ve Sercan Topcu da çift haneli skor üretti. Takımımızda süre alan tüm oyuncular skora katkı verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Recep Tayyip Erdoğan Tolga Akış
Spor Fernando Alonso
Tüm Haberler Gazeteler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa'nın Dev Adamları Kocaeli'yi Farklı Geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 19:57:19. #1.13#