Manisa'nın Dev Adamları Kocaeli'yi Farklı Geçti

KOCAELİ (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 83-64'lük skorla farklı mağlup etti. Evinde oynadığı iki maçı da kazanan yeşil-beyazlı takımın mücadelesini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, salonda takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 3. Hafta maçında sahasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları da takip etti. Mücadelede ilk dakikalar karşılıklı sayılarla geçilirken Berkay Sinirlioğlu ve Akın Kandemir ile kontrolü eline alan Manisa'nın Dev Adamları ilk periyodu 22-16 ile önde geçti.

İkinci periyot sayı avantajı korundu

İkinci periyodun başında takımın tecrübeli isimlerinden Sercan Topcu'nun 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle skor avantajını koruyan Manisa BBSK'da, Koray Uzunhasan ve Fatih Cantitiz de hücumdaki etkili oyunlarıyla skora katkı verdi. Skorboard arızası nedeniyle karşılaşmaya kısa süre ara verilirken ilk yarı 44-36 ile temsilcimizin üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü periyotta farkı açtık

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan temsilcimiz baskılı savunmasına hücumda iyi top çevirerek bulduğu sayıları ekledi. Diante Watkins, Andre Williamson ve Murat Kozan skorda ekibimizi üçüncü periyotta taşıyan isimler oldu. Rakibine sadece 12 sayı imkanı veren yeşil-beyazlı ekip, final periyoduna 64-48 önde girdi.

İç sahada 2'de 2 yaptık

Final periyoduna da hücumda etkili başlayan Manisa BBSK 71-50 ile farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Savunmada rakibine nefes aldırmayan yeşil-beyazlı ekip hücumda etkili oyununu sürdürdü ve mücadeleden 83-64'lük skorla galip ayrıldı. Temsilcimiz evinde üst üste oynadığı iki maçtan da galibiyet almayı başardı. Akın Kandemir attığı 16 sayı ile yeşil-beyazlı temsilcimizde en skorer isim olurken 7 de ribaunt katkısı verdi. Diante Watkins, Berkay Sinirlioğlu ve Sercan Topcu da çift haneli skor üretti. Takımımızda süre alan tüm oyuncular skora katkı verdi.

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