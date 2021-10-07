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Manisa'nın Dev Adamları, Fethiye Maçına Hazırlanıyor

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Manisa'nın Dev Adamları, Fethiye Maçına Hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 2'inci haftasında karşılaşacağı Fethiye Belediyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

FETHİYE, MUĞLA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, 10 Ekim Pazar günü, saat 14.00'da Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftasında Fethiye Belediyespor takımı ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde dev adamlarımız, galibiyet parolasıyla hazırlıklarına Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleşen antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Tüm Manisalılar maça davetli

Pandemi kuralları gereği yüzde 50 kapasite seyirci alınacak olan maç için 10 Ekim Pazar günü saat 13.00-13.15 arası Kültür Sitesinden, 13.30'daTevfik Lav Spor Tesisi pazar yeri önünden ve 13.45'te Atatürk Kentpark'tan Muradiye Spor Salonu'na otobüs kaldırılacak. Karşılaşma ayrıca, Manisa TV ekranlarından canlı yayınlayacak.

Maça pandemi kuralları gereği giriş şartları

Pandemi kuralları gereği seyircilerin maça giriş şartları ise şu şekilde: "İki doz aşısını olmuş ve aşı kartı mevcut kişiler; herhangi bir nedenle COVİD-19 teşhisi konmadığı sürece, 2. aşıyı olduğu tarihten itibaren 14 gün sonra başka bir koşula tabii olmaksızın 3 ay süreyle oyun alanında yer alabilirler. Herhangi bir nedenle aşı kartı sahibi olmayanlar ile ayda bir yapılması gerekli antikor testleri negatif çıkan kişilerin müsabakadan en fazla iki gün önce alınmış negatif PCR testine sahip olmaları gereklidir."

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