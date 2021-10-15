Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi 'Atık Yönetim Planı' Onayını Aldı - Haberler
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Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi 'Atık Yönetim Planı' Onayını Aldı

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Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi 'Atık Yönetim Planı' Onayını Aldı

MASKİ Genel Müdürlüğünün 80 Milyon TL yatırımla inşa ettiği Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan 'Atık Yönetim Planı' yenileme başvurusu onaylandı.

MANİSA (Bültenler) - Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öngörüleri ile il genelinde inşa ettiğimiz tesislerimizi başarılı bir şekilde işletiyor, temiz bir çevre oluşumuna katkıda bulunuyoruz" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı ve temiz bir Manisa için il genelinde atıksu arıtma tesislerinin sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürürken, işlettiği tesisleri de başarılı bir şekilde işletiyor. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştırılan ve 80 Milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen Merkez Atıksu Arıtma Tesisi için 'Atık Yönetim Planı' yenileme başvurusu yapıldı. MASKİ'nin yenileme başvurusu da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylandı. Düzgün bir şekilde işletilen tesislere verilen 'Atık Yönetim Planı' 3 yıl geçerli olacak.

"Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçe kalmayacak"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "İl genelinde işlettiğimiz 19 atıksu arıtma tesisimiz ile bereketli Gediz ve Bakırçay havzalarını özlenen eski günlerine kavuşturmak için çalışıyoruz. 80 Milyon TL yatırımla yeniden inşa ettiğimiz Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizin 'Atık Yönetim Planı' yenileme başvurusu onaylandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde atıksu arıtma tesisi olmayan ilçemiz kalmayacak" dedi.

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Haber: Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi 'Atık Yönetim Planı' Onayını Aldı - Haberler
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