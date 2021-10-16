Manisa İtfaiyesi yavru köpekleri kurtardı

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Havluyla kurulan yavru köpekler üşümemeleri için kasa içine yerleştirildi.

Şehzadeler ilçesine bağlı Halıtlı Mahallesi'nde yağmur suyu menfezinden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında 7 yavru köpeği menfezin içerisinde çıkardı. İtfaiye ekipleri, yağmur suyu menfezinde ıslanan yavru köpekleri havlu ile kurularken, ısınmaları için kasa içerisine yerleştirdi. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA