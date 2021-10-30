Manisa ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı kutlandı

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli, Kula, Alaşehir ve Selendi ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa'da Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı dolayıyla Salihli, Kula, Alaşehir ve Selendi ilçelerinde tören düzenlendi. Salihli'de düzenlenen törenlerde öğrenciler tarafından hazırlanan Cumhuriyet konulu oratoryo gösterisinin ardından halk oyunları ekibi gösterilerini sergiledi. Tören, ilçe genelinde okullar arası düzenlenen Cumhuriyet konulu yarışmalar ile Cumhuriyet Kupasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödüller ise Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaş tarafından verildi. Atatürk Caddesi'ndeki kutlama programı tüm okulların tören geçişi ile son buldu.

Törene Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti başkanları ve yöneticileri, esnaf ve oda başkanları, gaziler, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Kula'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kula'da Şehit Öer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptı. Kaymakam Kemal Duru'nun konuşmasının ardından şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Kula'da Değerli Zamanlar projesi müzik ekibinin gösterilerinin ardından Kula Dostlar Efe Yaren Ekibi de yöresel oyunlarla kutlamalara eşlik etti. Ardından program sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa, Kaymakam Kemal Duru, Kula Cumhuriyet Başsavcısı Ali Erdem, Belediye Başkan vekili Nejat Gülmez, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam, Kula Muharip Gaziler Derneği üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Alaşehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Kaymakam Abdullah Uçgun tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardından şiirler okundu halk oyunları gösterileri sergilendi. Ayrıca törende Cumhuriyet ile ilgili resim kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödüller verildi.

Selendi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen kutlamalar Kaymakam Ali Yıldırım günün anlam ve önemini belirten konuşma yapmasıyla başladı. Konuşmaların ardından öğrenciler step gösterileri sergilerken halk oyunları, türkülerin seslendirilmesi sonrası tören geçiş yapılmasıyla sona erdi.

Törende Kaymakam Ali Yıldırım, Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş ve Cumhuriyet Savcısı Ali Gökdemir çeşit yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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