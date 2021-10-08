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Manisa İl Koordinasyon Kurulu toplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Manisa İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Manisa İl Koordinasyon Kurulu'nun 3. dönem toplantısında bilgi veren Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Manisa'da 433 kamu yatırım projesi uygulandığı, bunlardan 311'nin yatırımcı kuruluş, 122'sinin belediyelere ait olduğu ve toplam tutarlarının 8 milyar 384 milyon TL olduğu bilgisini verdi.

MANİSA (İHA) - Manisa İl Koordinasyon Kurulu'nun 3. dönem toplantısında bilgi veren Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Manisa'da 433 kamu yatırım projesi uygulandığı, bunlardan 311'nin yatırımcı kuruluş, 122'sinin belediyelere ait olduğu ve toplam tutarlarının 8 milyar 384 milyon TL olduğu bilgisini verdi.

Manisa İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 3. Dönem toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bilgi veren Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, "2021 yılı üçüncü dönem yatırımcı kuruluşlar dönem raporlarına göre ilimizde 433 kamu yatırım projesi uygulandığı, bunlardan 311'nin yatırımcı kuruluş, 122'sinin belediyelere ait olduğu ve toplam tutarlarının 8 milyar 384 milyon TL olduğu anlaşılmıştır. Projeler için önceki yıllarda 2 milyar 740 milyon TL harcama yapılmış, 2021 yılı için bu projelere toplam 1 milyar 793 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Üçüncü dönem sonu itibariyle 808 milyon TL. ödenek harcanarak, harcama oranı yüzde 45 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Projelerin 61'inin tamamlandığını ifade eden Kaynar, "254'ünün devam etmekte olduğu, 35'inin ihale aşamasına getirildiği ve 83 projeye ise henüz başlanamadığı tespit edilmiştir. Başlanamayan projelerin başlanamama sebeplerinin; arsa, ödenek ve hukuki sorunlar olduğu görülmüştür" diye konuştu.

Toplantıda kurum ve belediyeler sunumlar yaparak devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgiler verdi. - MANİSA

Manisa İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Manisa İl Koordinasyon Kurulu toplandı

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