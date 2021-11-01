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Manisa Gördes Çiçekli Barajı Sulama Projesi tamamlandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa Gördes Çiçekli Barajı Sulama Projesi tamamlandı

Manisa'da 5 bin 20 dekar araziyi sulayacak Gördes Çiçekli Barajı Sulama Projesi tamamlandı.

MANİSA (AA) - Manisa'da 5 bin 20 dekar araziyi sulayacak Gördes Çiçekli Barajı Sulama Projesi tamamlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, bölgedeki yaklaşık 5 bin 20 dekar tarım arazisini basınçlı boru sistemle sulayacak sulama projesi 2022 yazında devreye alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çiçekli Barajı'nın bölgedeki tarlalara bereket katacağını belirterek, "Bölge üreticisi 2021 yılı rakamlarıyla yılda 8 milyon 980 bin lira daha fazla kazanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Gördes ziyaretinde 2021 yılı içerisinde tamamlama sözü verdiği proje kapsamında 16 bin 500 metre boru döşendiğini vurgulayan Yıldız, 341 hidrant yapısı imalatının tamamlandığını, bir pompa binası ile bir regülasyon deposunun da inşa edildiğini aktardı.

Yıldız, 3 milyon 170 bin metreküp depolama hacmine sahip barajın, sulamada kullanılmaya başlamasıyla bölgedeki verim ve ürün çeşitliliğinin artacağını, sulama maliyetinin de azalacağını kaydetti.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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