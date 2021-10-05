Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Yunusemre ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir otomobildeki aramada 52 gram metamfetamin, 30 uyuşturucu nitelikli hap, 15 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Salihli ilçesinde durdurulan bir araçta da 115 gram metamfetamin bulundu, gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 350 gram esrar, 50 uyuşturucu hap, 35 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, hassas terazi, 12 litre sahte içki, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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