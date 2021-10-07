Yolcu otobüsünde sahte banknotlarla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Yolcu otobüsünde sahte banknotlarla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Akhisar ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 100 liralık 1300 sahte banknotla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 100 liralık 1300 sahte banknotla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

İzmir- İstanbul Otoyolu Akhisar ilçesi geçişinde, yolcu otobüslerine yönelik uygulama yapan polis ekipleri, davranışlarından şüphelendikleri D.A'nın valizinde ve çantasında arama yaptı.

Aramalarda 100 liralık 1300 sahte banknot ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan D.A, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yolcu otobüsünde sahte banknotlarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yolcu otobüsünde sahte banknotlarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yolcu otobüsünde sahte banknotlarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yolcu otobüsünde sahte banknotlarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yolcu otobüsünde sahte banknotlarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yolcu otobüsünde sahte banknotlarla yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yolcu otobüsünde sahte banknotlarla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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