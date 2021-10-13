Manisa'da yılkı atlarını yakalamaya çalıştığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da yılkı atlarını yakalamaya çalıştığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da yılkı atlarını yakalamaya çalıştığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yiyecek bulmak için şehre inen yılkı atlarını yakalamaya çalıştığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yiyecek bulmak için şehre inen yılkı atlarını yakalamaya çalıştığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan 10 kadar yılkı atı, yiyecek bulmak için ilçeye bağlı Uncubozköy Mahallesi'ne indi.

Bazı kişilerin atları yakalamaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi yönlendirildi. Polisler, atları yakalamaya çalıştığı öne sürülen S.C. ile H.C'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Öte yandan yılkı atlarından birinin boynunda yara olduğu da gözlendi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fuat Oktay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin
Spor Cristiano Ozan Tufan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa'da yılkı atlarını yakalamaya çalıştığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 15:32:27. #1.11#