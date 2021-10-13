Manisa'da yılkı atlarını yakalamaya çalıştığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yiyecek bulmak için şehre inen yılkı atlarını yakalamaya çalıştığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yiyecek bulmak için şehre inen yılkı atlarını yakalamaya çalıştığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan 10 kadar yılkı atı, yiyecek bulmak için ilçeye bağlı Uncubozköy Mahallesi'ne indi.
Bazı kişilerin atları yakalamaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi yönlendirildi. Polisler, atları yakalamaya çalıştığı öne sürülen S.C. ile H.C'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Öte yandan yılkı atlarından birinin boynunda yara olduğu da gözlendi.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri