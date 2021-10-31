Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi, gözaltına alındı - Haberler
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Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi, gözaltına alındı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi, gözaltına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üst aramasında üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üst aramasında üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yağcılar Mahallesi'nde şüphelendikleri M.M. (21), U.M. (32) ve H.Ö'nün (24) üst aramasını gerçekleştirdi.

Aramada, 10 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu.

Şüpheliler, işlemleri için karakola götürüldü.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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