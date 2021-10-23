Manisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Manisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik düzenlediği sokak uygulamasında üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 40 gram metamfetamin ve 4 gram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli serbest bırakılırken 4'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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