Manisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Akhisar ilçesinde üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik düzenlediği sokak uygulamasında üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirilen 9 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında 40 gram metamfetamin ve 4 gram esrar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli serbest bırakılırken 4'ü adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri