Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Yunus timlerince uyuşturucuyla yakalanan zanlı, gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Yunus timlerince uyuşturucuyla yakalanan zanlı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşlubahçe Mahallesinde şüpheli hareketli üzerine motosikletli Yunus timleri tarafından kontrol edilen F.K.'nın yapılan üst aramasında 10 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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