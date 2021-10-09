Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Yunus timlerince uyuşturucuyla yakalanan zanlı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşlubahçe Mahallesinde şüpheli hareketli üzerine motosikletli Yunus timleri tarafından kontrol edilen F.K.'nın yapılan üst aramasında 10 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.