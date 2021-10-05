Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.
SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.
Manisa Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sart Mahallesi Işıklar mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Dedektör köpekle yapılan aramada otomobilin sağ arka yolcu koltuğuna gizlenmiş 110 gram metamfetamin ile kullanma aparatları ele geçirildi.
Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri