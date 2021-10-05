Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.

Manisa Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sart Mahallesi Işıklar mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Dedektör köpekle yapılan aramada otomobilin sağ arka yolcu koltuğuna gizlenmiş 110 gram metamfetamin ile kullanma aparatları ele geçirildi.

Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Haluk Levent Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Kerem Aktürkoğlu Ali İhsan Su Muslera Ahmet Nur Çebi Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Kenan Karaman Ekrem İmamoğlu Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 18:43:25. #1.13#