Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen İ.M'nin (36) iş yeri ve evinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 9 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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