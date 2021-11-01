Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ev ve üstlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, durumundan şüphelendikleri T.Z. (30), B.E. (38), Y.U. (30) ve A.Ç'nin (30) ev ve üstlerinde arama yaptı.

Aramalarda 200 gram metamfetamin, 8 parça halinde 10 gram bonzai, 2 parça halinde 3 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????

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