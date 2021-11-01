Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ev ve üstlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ev ve üstlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, durumundan şüphelendikleri T.Z. (30), B.E. (38), Y.U. (30) ve A.Ç'nin (30) ev ve üstlerinde arama yaptı.

Aramalarda 200 gram metamfetamin, 8 parça halinde 10 gram bonzai, 2 parça halinde 3 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı

Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı

 EVDE DİKİŞ DİKEREK BAŞLADI KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

EVDE DİKİŞ DİKEREK BAŞLADI KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title