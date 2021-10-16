Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şüphelilere yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 98 gram bonzai, 27 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 12'sine ise emniyette, "uyuşturucu kullanmak" ve "uyuşturucu ticareti" suçundan işlem yapıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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