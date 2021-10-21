Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı

MANİSA (İHA) - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından 7 farklı ikamete düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesinde 7 şahsa ait 7 ikamet adresinde yapılan baskında 18 parça halinde 1 kilo 47 gram esrar, 86 adet sentetik ecza, 0,57 gram Hint keneviri tohumu, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - MANİSA

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