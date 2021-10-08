Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Yenice Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen ve durdurulan K.T. (21) ve İ.A. (22) isimli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda K.T. üzerinden 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. K.T.'nin ikametinde yapılan aramalarda ise 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan sorgulamalar sonunda hapları Z.Y. (29) isimli şahıstan aldığı tespit edilmesi üzerine, Z.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda toplamda 25 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan işlem yapılan şüphelilerden Z.Y. ve K.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.A. savcılık tarafından serbest bırakıldı. - MANİSA

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