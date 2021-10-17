Manisa'da traktörün devrildiği kazada sürücü öldü, bir kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da traktörün devrildiği kazada sürücü öldü, bir kişi yaralandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da traktörün devrildiği kazada sürücü öldü, bir kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

M.C'nin (63) kullandığı 45 SV 781 plakalı traktör, Salihli-Ödemiş kara yolunun Allahdiyen Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Traktörde bulunan yaralı M.D. (61) ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'da traktörün devrildiği kazada sürücü öldü, bir kişi yaralandı

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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