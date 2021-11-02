Manisa'da trafikte cep telefonu ile konuşan sürücülere ceza yazıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da trafikte cep telefonu ile konuşan sürücülere ceza yazıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da trafikte cep telefonu ile konuşan sürücülere ceza yazıldı

Manisa'da trafikte cep telefonu kullanan 56 araç ve sürücüsüne 29 bin 122 TL cezai işlem uygulanırken, 22 araç da trafikten men edildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'da trafikte cep telefonu kullanan 56 araç ve sürücüsüne 29 bin 122 TL cezai işlem uygulanırken, 22 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafikte cep telefonu kullanımına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Jandarmanın sorumluluk bölgesinde bulunan devlet yolu, il yolu ve mahalle yollarında seyir ve sabit olarak yapılan denetimlere; 21 jandarma trafik timi, 48 personel katıldı. Denetimlerde bin 221 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 56 araç ve sürücüsüne 29 bin 122 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 22 araç da trafikten men edildi. İl genelinde denetimlere devam edileceği öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gündüz vakti eve giren hırsız tokat attığı yaşlı kadının bileziklerini çaldı

Gündüz vakti eve giren hırsız tokat attığı yaşlı kadının bileziklerini çaldı

 Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu

Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu

 Henüz 29 yaşında! Doktorların teşhis koyamadığı genç bir ayda yatağa mahkum oldu

Henüz 29 yaşında! Doktorların teşhis koyamadığı genç bir ayda yatağa mahkum oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title