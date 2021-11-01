Manisa'da trafik polisleri, tır sürücülerine bilgilendirici broşür dağıttı - Haberler
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Manisa'da trafik polisleri, tır sürücülerine bilgilendirici broşür dağıttı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da trafik polisleri, tır sürücülerine bilgilendirici broşür dağıttı

Manisa'da trafik ekipleri, tır sürücülerine, trafik kazalarına ilişkin broşür dağıtıp, trafik kuralları konusunda hatırlatmada bulundu.

MANİSA (AA) - Manisa'da trafik ekipleri, tır sürücülerine, trafik kazalarına ilişkin broşür dağıtıp, trafik kuralları konusunda hatırlatmada bulundu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa-İzmir yolundaki tır şoförlerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan broşürleri verdi.

Sürücülere emniyet kemeri ve takip mesafesi kurallarını hatırlatan trafik polisleri, birçok kazanın takip mesafesi ihlalinden kaynaklandığını aktardı.

Ayrıca şehriler arası yollarda tır sürücülerinin, arızalanma ya da zorunlu bekleme durumlarında reflektör kullanmalarının önemine işaret eden polisler, tamponun da ölümlü kazaların önüne geçmede büyük önem taşıdığını vurguladı.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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